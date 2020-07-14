Работы должны завершить до конца 2021 года

В Ковровской городской больнице №1 началась реконструкция терапевтического корпуса под акушерский. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.26 июня с проектно-строительной группой «АСГ Техно Строй» заключили контракт на сумму более 805 млн рублей, выделенных из федерального и областного бюджета. Работы должны завершить до конца 2021 года.После реконструкции корпус будет отвечать всем современным требованиям гинекологий. В нём разместятся отделение патологии беременности, дневной стационар, послеродовые отделения, акушерское обсервационное отделение, центральное стерилизационное отделение, клинико-диагностическая лаборатория и рентгеновские кабинеты.