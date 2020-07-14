Соскучились по зрителям и готовят премьеры. Труппа Областного театра кукол возобновила репетиции. Из-за коронавируса «живые» спектакли были отменены. В этот период юных и взрослых

Соскучились по зрителям и готовят премьеры. Труппа Областного театра кукол возобновила репетиции. Из-за коронавируса «живые» спектакли были отменены. В этот период юных и взрослых зрителей радовали трансляциями в социальных сетях. Когда точно и с какими ограничениями театр кукол снова откроет свои двери для гостей — пока неизвестно. Всё будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора. Но снятие