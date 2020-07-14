Соскучились по зрителям и готовят премьеры. Труппа Областного театра кукол возобновила репетиции. Из-за коронавируса «живые» спектакли были отменены. В этот период юных и взрослых
<a href="https://33live.ru/novosti/14-07-2020-v-oblastnom-teatre-kukol-proveli-sbor-truppy-aktyory-zhdut-vstrechi-so-zritelyami.html" target="_blank">В Областном театре кукол провели сбор труппы: актёры ждут встречи со зрителями</a> - Соскучились по зрителям и готовят премьеры. Труппа Областного театра кукол возобновила репетиции. Из-за коронавируса «живые» спектакли были отменены. В этот период юных и взрослых
[url=https://33live.ru/novosti/14-07-2020-v-oblastnom-teatre-kukol-proveli-sbor-truppy-aktyory-zhdut-vstrechi-so-zritelyami.html]В Областном театре кукол провели сбор труппы: актёры ждут встречи со зрителями[/url] - Соскучились по зрителям и готовят премьеры. Труппа Областного театра кукол возобновила репетиции. Из-за коронавируса «живые» спектакли были отменены. В этот период юных и взрослых