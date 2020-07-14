14.07.2020

2020-07-14 13:25:05

В Суздале из-за коронавируса отменили юбилейный День Огурца

Руководство Владимиро-Суздальского музея-заповедника приняло нелегкое решение о переносе юбилейного XX Дня Огурца в Суздале на июль 2021 года из-за ограничений по проведению массовых мероприятий. Сообщили в пресс-службе музея.

Праздник Огурца появился в 2001 году, а уже в 2009-м его посетило рекордное количество туристов – более 18 тысяч человек.

В предстоящую субботу, 18 июля, всем любителям праздника Огурца предлагают присоединиться к флешмобу музея-заповедника. Выкладывайте свои фотографии с праздников разных лет и делайте к ним короткие подписи с хештегами #деньогурца, #суздаль, #мдз, #юбилейогурца. Самые яркие и веселые фотографии мы будут опубликованы на страницах соцсетей музея-заповедника.