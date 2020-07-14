С июля во Владимирской области начала действовать всероссийская военно-патриотическая программа «Дороги победы. Путешествия для школьников», сообщает комитет по социальной политике обладминистрации. Эта программа позволяет учащимся общеобразовательных организаций, кадетских корпусов и военных училищ бесплатно поучаствовать в военно-исторических экскурсиях по музеям, историческим и культурным объектам нашего региона.
В этом году предусмотрены следующие маршруты по Владимирской области:
– обзорная экскурсия по Владимиру и Боголюбово;
– «Суздальское княжество» (Суздаль и Кидекша);
– «Усадьба Храповицкого» (Владимир и Муромцево)
Проводить экскурсии будет региональный представитель компании «Под крылом», которая обеспечивает транспортное обслуживание участников, услуги гидов, вход и экскурсионное обслуживание в музеях.
Получить всю подробную информацию об экскурсионных маршрутах, сроках проведения, а также зарегистрироваться для участия можно у регионального представителя – Михайловой Дарьи Андреевны по адресу электронной почты [email protected]