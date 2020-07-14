Не выполнив обязательств по проведению строительных работ, подозреваемый скрылся с деньгами потерпевшего.

В сентябре 2019 года в полицию обратился гражданин, проживающий в городе Владимире, с заявлением о совершении в отношении него противоправных действий. Потерпевший заключил устный договор о строительстве веранды в садовом товариществе, заплатив неизвестным 157 тысяч рублей. Мужчины работали около недели, демонтировали старую постройку, выкопали траншеи, возвели фундамент, после чего, не окончив строительство, скрылись. По телефону они сообщали, что у них украли строительные материалы и обещали позже завершить работы, однако впоследствии перестали выходить на связь.В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к данному преступлению причастны двое жителей города Владимира. Фигуранты скрывались от сотрудников полиции и были объявлены в розыск.10 июля 2020 года владимирскими оперативниками один из подозреваемых, 42-летний мужчина, был задержан, местонахождение второго устанавливается.В отношении задержанного следователем СУ ОП №1 УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ. В настоящее время фигурант арестован и проверяется на причастность к аналогичным преступлениям на территории Владимирской области.Кроме того, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение мошенничества. Также, взяв на себя обязательства по проведению строительных работ и получив аванс, с денежными средствами в сумме 68 тысяч рублей, полученными от потерпевшего, скрылся. В ходе следствия принятыми мерами ущерб потерпевшему был возмещен в полном объеме.