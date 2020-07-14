Больше всего инфицированных во Владимире

Во Владимирской области за прошедшие сутки на 14 июля, по данным регионального Управления Роспотребнадзора, подтверждено 44 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.6 новых случаев выявлено в Петушинском районе;6 – в Юрьев-Польском;5 – в Собинском;5 – в Муроме;5 – в Кольчугинском;4 – в Ковровском;3 – во Владимире;2 – в Вязниковском;2 – в Александровском;2 – в Радужном;2 – в Камешковском;2 – в Суздальском.Всего на территории Владимирской области зафиксировано 5006 случаев заражения. Больше всего инфицированных во Владимире – 874, Гусь-Хрустальном – 746 и Петушинском районе – 598.