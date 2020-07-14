14.07.2020

2020-07-14 12:35:18

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (25(9722) от 14 июля 2020 года).

МЭР ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ СТОЛИЧНОЙ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ С ПРАЗДНИКОМ

Торжественное мероприятие состоялось в одном из передовых подразделений Госавтоинспекции — 2-м отдельном специализированном батальоне ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве. Читайте на странице 2.



«ДОРОГА МУЖЕСТВА»

Бронепробег «Дорога Мужества», в котором участвуют столичные полицейские, пройдёт по маршруту Москва — Белгород — Москва. Мероприятие, приуроченное к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, началось с торжественного старта на Поклонной горе перед Центральным музеем Великой Отечественной войны. Продолжение на странице 2.



«НЕТ» НАРКОТИКАМ

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве провели профилактическое мероприятие антинаркотической направленности для воспитанников Центра содействия семейному воспитанию «Школа циркового искусства имени Ю.В. Никулина» Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы. Читайте на странице 3.



ЭТО НАША РАБОТА

Сотрудники органов внутренних дел Северо-Западного административного округа города Москвы присоединились к акции #этонашаработа и выразили благодарность медицинским работникам за их нелёгкий и самоотверженный труд. Читайте на странице 3.



ВСПОМНИЛИ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Инспекторы по пропаганде отдела ГИБДД УВД по ЗАО совместно со штабом народной дружины Западного административного округа города Москвы провели профилактическую акцию «Безопасный двор». Читайте на странице 3.



ОТКРЫТОЕ ОКНО — БОЛЬШАЯ ОПАСНОСТЬ!

В летний тёплый период значительно повышается риск выпадения детей из окон, что зачастую приводит к тяжелейшим травмам, а порой и к гибели детей и подростков. Сотрудники полиции призывают жителей столицы проявлять предельное внимание. Продолжение на странице 3.



«БЕЗНАКАЗАННЫМ НИКТО НЕ ОСТАНЕТСЯ»

Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УВД по ЦАО провели профилактическое мероприятие на Хохловской площади. В нём также принял участие член Общественного совета при УВД по ЦАО Андрей Объедков. Подробности читайте на странице 3.



«СЧАСТЬЕ — ЭТО КОГДА УТРОМ С РАДОСТЬЮ ИДЁШЬ НА РАБОТУ, А ВЕЧЕРОМ С РАДОСТЬЮ ВОЗВРАЩАЕШЬСЯ ДОМОЙ»

Именно эта знаменитая фраза народного артиста СССР Юрия Никулина стала девизом, под которым трудится коллектив отделения дознания ОМВД России по району Лефортово. По итогам минувшего года он стал лучшим в столичном главке. Читайте на странице 4.



ЭТО МОЯ РАБОТА

О своей службе рассказывает старший инспектор группы по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Алексеевскому району майор полиции Елена ХУТОВА. Подробности читайте на странице 4.



ДОРОЖИТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЧЕСТЬЮ

О профессиональных удачах и о том, как на все 60 конкурсных вопросов ответить безошибочно, рассказал старший оперативный дежурный дежурной части УВД по ЦАО лейтенант полиции Дмитрий ХАЙРУЛИН. Читайте на странице 5.



СПАСАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием спецтранспорта сотрудники ОГИБДД УВД по ТиНАО провели профилактическое занятие по безопасности дорожного движения в 42-й ПСЧ ПСО ФПС Управления по ТиНАО ГУ МЧС по г. Москве. Читайте на странице 5.



ТРАНСПОРТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИСПРАВЕН

Сотрудники ОГИБДД УВД по САО регулярно проводят работу по пресечению нелегальных пассажирских перевозок автобусами. Читайте на странице 5.



О ТЕХ, КТО В МУРЕ

Журналиста и писателя Эрика КОТЛЯРА по праву называют самым известным летописцем МУРа. В стенах Петровки, 38 он впервые появился в 1989 году, и с тех пор его книги и статьи о борьбе сотрудников Московского уголовного розыска с преступностью пользуются огромной популярностью у читателей. Читайте на странице 6.



УДЕРЖАТЬ ОТ НЕВЕРНОГО ШАГА

Общее руководство борьбой с беспризорностью в масштабах города Москвы, координация работы сотрудников районных отделений уголовного розыска по предупреждению правонарушений среди подростков были возложены на 4-й отдел МУРа. Сотрудники этого отдела вели уголовные дела подростков, занимались их трудоустройством. Читайте на странице 7.



ЕЩЁ ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ

(Окончание. Начало в № 24) Ветеран Великой Отечественной войны, участник боёв под Ржевом, полковник в отставке Анатолий Иосифович Черенкевич продолжает свой рассказ о молодых годах и тяжёлых фронтовых буднях. Продолжение на странице 8.



ПОЕЗД СПАСЕНИЯ И НАДЕЖДЫ

Участницей Великой Отечественной войны являлась подполковник милиции Зоя Николаевна ФАДЕЕВА. Ей довелось увидеть самое страшное, что бывает в военное лихолетье: последствия «кровавой страды» во время ожесточённых, масштабных боёв. Читайте на странице 9.



«ВАМ НА ПЕРВИЧНЫЙ ОБРЯД...»

Коронавирусное лето преподнесло неожиданный сюрприз этой группе магов и предсказателей: вместо долгой и удачной работы, в том числе в телеэфире с населением, чародеи сами оказались безработными. Сводка МВД по данной теме гласила, что сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами УВД по СЗАО и при участии Росгвардии «пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в серии мошеннических действий». Продолжение на странице 10.



ОПАСНЫЙ ГРУЗ

«Плохая примета — ночью ехать в лес. В багажнике». Анекдот знаком? А ведь он даёт повод, вооружившись нормативными документами, вспомнить, что именно запрещено к провозу в автомобиле. Читайте на странице 10.



ЗВЕНЬЯ БОЛГАРСКОЙ ПОЛИЦИИ

Свой профессиональный праздник полиция Болгарии ежегодно отмечает 8 ноября, и это поистине особенный день не только для стражей правопорядка данного европейского государства, но и для православных в этой стране. Продолжение на странице 11.



ДЕНЕЖНЫЕ ФАНТИКИ ВСЁ ЕЩЁ В ХОДУ

Преступников, которые избрали своим подсудным занятием фальшивомонетничество, издавна зовут денежными ворами. И во все времена их криминальный способ обогащения относили к категории тяжких преступлений, за которые следовала суровая кара. Читайте на странице 12.



«МВД СССР ДОКЛАДЫВАЕТ…»

НАКАНУНЕ РЕФОРМ 1947 ГОДА Ранним утром в конце декабря 1943 года на даче у народного комиссара финансов СССР Арсения Григорьевича Зверева зазвенел телефон правительственной связи. Звонил сам товарищ Сталин. Он спросил, что думает нарком финансов о послевоенной денежной реформе. Зверев ответил, что он уже размышлял об этом. Продолжение на странице 13.



НА СТРАЖЕ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПОРЯДКА

Московскую милицию с октября 1919 по апрель 1920 года возглавлял П.Н. Сидоров. К обязанностям начальника правоохранительного гарнизона он приступил в непростой для страны период. До наших дней дошли лишь крупицы информации о нём, но, судя по всему, он достойно справился со своей работой. Подробности читайте на страницах 14.



СУДЬБА БЕСНОВАТОГО ФЕЛЬДМАРШАЛА

Под конец царствования Екатерины Великой, а также при императоре Павле и в первые годы деятельности Александра I славился, по рассказам современников, дом графа Каменского на Смоленском бульваре (прежде в нём размещалось Земледельческое училище). Дом любимца Павла был типом московского барского дома восемнадцатого века. Читайте на странице 14.



СПАСИБО ШАРИКУ И МУРКЕ

Об этой недавней омерзительной истории возмущённо гудела вся Москва. Дело было на улице Каховке. В утренние часы 59-летняя женщина вышла на прогулку со своим любимцем 13-летним йоркширским терьером Кузей. Читайте на странице 15.



КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ

Из сводки за 25 мая: Оперативниками УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Раменки задержан мужчина, подозреваемый в краже из квартиры. Читайте на странице 15.



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