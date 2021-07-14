На территории Владимирской области за прошедшие сутки 14 июля 2021 года лабораторно подтверждено 229 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 14 июля 2021 года лабораторно подтверждено 229 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.67 случаев во Владимире, 26 сл. в Гусь-Хрустальном, 24 сл. в Муромском, 21 сл. в Ковровском, 13 сл. в Суздальском, 11 сл. в Петушинском, 11 сл. в Киржачском, 9 сл. в Юрьев-Польском, 8 сл. в Кольчугинском, 8 сл. в Вязниковском, 7 сл. в г. Радужный 7 сл. в Меленковском, 6 сл. в Гороховецком, 5 сл. в Собинском, 4 сл. в Александровском, 2 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 39 484 случая заболевания.9235 случаев во Владимире, 4706 сл. в Гусь-Хрустальном, 4322 сл. о. Муром, 2889 сл. в Ковровском, 2345 сл. в Александровском, 2264 сл. в Петушинском, 1622 сл. в Юрьев-Польском, 1561 сл. в Вязниковском, 1655 сл. в Кольчугинском, 1491 сл. в Суздальском, 1234 сл. в Собинском, 1235 сл. в Киржачском, 1124 сл. в Меленковском, 941 сл. в Камешковском, 903 сл. в Гороховецком, 810 сл. в Селивановском, 642 сл. в Судогодском, 505 сл. в г. Радужном.