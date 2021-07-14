На пост претендует шесть человек.
Экспертный совет администрации Владимирской области заслушал программы кандидатов на должность директора департамента молодежной политики и общественных проектов. На этапе подачи документов , но до собеседований добрались лишь шестеро.
Итак, своё видение развития молодёжной политики представили:
– заведующий сектором по развитию НКО комитета по социальной политике Вадим Аксёнов;
– председатель движения КВН «Владимирская Русь» Роман Александров;
– завотделом координации структур бюджетной сферы комитета по соцполитике Дина Каткова;
– замдиректора департамента молодежной политики и общественных проектов Александр Куликов;
– бывший детский омбудсмен Геннадий Прохорычев;
– гендиректор «Владимирского техникума туризма» Сергей Лавров.
Фамилию победителя конкурса назовут 16 июля.
Напомним, что последним руководителем департамента был Николай Костылев, который по семейным обстоятельствам, проработав в должности два месяца.