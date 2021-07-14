На пост претендует шесть человек.

Экспертный совет администрации Владимирской области заслушал программы кандидатов на должность директора департамента молодежной политики и общественных проектов. На этапе подачи документов , но до собеседований добрались лишь шестеро.Итак, своё видение развития молодёжной политики представили:– заведующий сектором по развитию НКО комитета по социальной политике Вадим Аксёнов;– председатель движения КВН «Владимирская Русь» Роман Александров;– завотделом координации структур бюджетной сферы комитета по соцполитике Дина Каткова;– замдиректора департамента молодежной политики и общественных проектов Александр Куликов;– бывший детский омбудсмен Геннадий Прохорычев;– гендиректор «Владимирского техникума туризма» Сергей Лавров.Фамилию победителя конкурса назовут 16 июля.Напомним, что последним руководителем департамента был Николай Костылев, который по семейным обстоятельствам, проработав в должности два месяца.