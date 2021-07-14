Снова рекордное число конкурсантов. Завершен прием заявок на конкурс Самая красивая деревня. По словам председателя оргкомитета конкурса Вячеслава Картухина, с каждым годом престиж конкурса растет. И организаторам особенно приятно, что жители сел и деревень поддерживают красоту и после окончания конкурса.

Снова рекордное число конкурсантов. Завершен прием заявок на конкурс "Самая красивая деревня". По словам председателя оргкомитета конкурса Вячеслава Картухина, с каждым годом престиж конкурса растет. И организаторам особенно приятно, что жители сел и деревень поддерживают красоту и после окончания конкурса.Вячеслав Картухин, председатель оргкомитета конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области»:- За эти годы все участники значительно стали красивее, значительно дружнее стали жители. Если в 2020 году победил Клязьминский городок Ковровского района, вы можете туда приехать и убедиться, что это село очень красивое и сохраняет свою красоту на протяжении многих лет. Поэтому нам не стыдно за решения, которые мы принимали в прошлые годы, мы в них уверены.Большая часть деревень в этом году заявились впервые. Лидер по количеству заявок - Юрьев-Польский район. К участию примут все, отказано не будет никому, уверяют организаторы. Теперь члены жюри до конца августа должны объехать 119 населенных пунктов региона! Кстати, призовой фонд в этом году увеличен - 200 тысяч рублей. В начале сентября определят самые красивые деревни Владимирской области. По словам сопредседателя жюри Айтугана Текегалиева, в первую очередь комитет обращает внимание на сплоченность деревенского коллектива. От этого во многом зависит победа. Также важно благоустройство, наличие колоритных традиций и людей.Айтуган Текегалиев, сопредседатель оргкомитета конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области»:- Люди в ходе конкурса с разных населенных пунктов перенимают друг у друга что-то полезное... То есть, допустим, сначала кто-то организовал музей, следующие организовали музей под открытым небом. Следующие собрали картины и организовали картинную галерею. И с каждым годом это совершенствуется.