Как оказалось, незаконно. И, возможно, продолжала бы это делать, если бы не жители. Они пожаловались на прямую линию Президента. А поскольку Владимир Путин возглавляет Общероссийский

Как оказалось, незаконно. И, возможно, продолжала бы это делать, если бы не жители. Они пожаловались на прямую линию Президента. А поскольку Владимир Путин возглавляет Общероссийский Народный Фронт – за дело взялись местные активисты. Выяснилось, что отходы привозят на закрытый под Суздалем полигон. Виктория Дерипаско, руководитель регионального исполкома ОНФ во Владимирской области: Эксперты Народного фронта во Владимирской области держат