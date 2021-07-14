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<a href="https://33live.ru/novosti/14-07-2021-advokat-mariya-shutko-kak-povliyat-na-shumnyx-sosedej.html" target="_blank">Адвокат Мария Шутко: как повлиять на шумных соседей</a> - Госдума готовит ко второму чтению проект поправок в жилищный кодекс. Закон дополнит новая статья Обязательства по соблюдению прав соседей в многоквартирных домах. Гостем нашей радийной студии стала адвокат Мария Шутко, рассказавшая, какие права уже есть у соседей и как усмирить шумные компании. Беседовала Анастасия Колова.