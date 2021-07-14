Госдума готовит ко второму чтению проект поправок в жилищный кодекс. Закон дополнит новая статья Обязательства по соблюдению прав соседей в многоквартирных домах. Гостем нашей радийной студии стала адвокат Мария Шутко, рассказавшая, какие права уже есть у соседей и как усмирить шумные компании. Беседовала Анастасия Колова.
Госдума готовит ко второму чтению проект поправок в жилищный кодекс. Закон дополнит новая статья "Обязательства по соблюдению прав соседей в многоквартирных домах". Гостем нашей радийной студии стала адвокат Мария Шутко, рассказавшая, какие права уже есть у соседей и как усмирить шумные компании. Беседовала Анастасия Колова.