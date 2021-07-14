В администрации Владимирской области состоялся брифинг с участием первого вице-губернатора Александра Ремиги. Он рассказал об изменениях в Указ о коронавирусных ..

В администрации Владимирской области состоялся брифинг с участием первого вице-губернатора Александра Ремиги. Он рассказал об изменениях в Указ о коронавирусных ограничениях.Фитнесс-центры и салоны красоты до 1 сентября могут пускать посетителей без ПЦР-теста и справки о вакцинации от коронавируса.При этом они обязаны соблюдать другие обязательные требования Роспотребнадзора.«Если меры безопасности не будут соблюдаться, то мы перейдём к более жёстким мерам», - подчеркнул Александр Ремига.Как исполняющий обязанности губернатора он уже подписал соответствующие изменения в Указ.Он также отметил, что сегодня состоялась встреча с представителями кинотеатров и детских центров. Завтра предложения бизнеса будут обобщены и представлены главе региона для принятия решения.