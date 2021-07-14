Увидеть их можно во Владимире, в одном из выставочных центров. Маргарита Юркова – художник-монументалист, скульптор, график. К Библейским сюжетам обращалась дважды — в 1989 году и через 10 лет,

Увидеть их можно во Владимире, в одном из выставочных центров. Маргарита Юркова – художник-монументалист, скульптор, график. К Библейским сюжетам обращалась дважды — в 1989 году и через 10 лет, в 1999-ом. Поэтому у зрителя есть возможность сравнить, как менялась сама художница и её мироощущение. Маргарита Юркова, художница, скульптор: Cюжет – это рассказ о том, что