Бензин Аи-92 стал стоить 55 720 рублей за тонну. Цена топлива превысила исторический максимум.

Бензин Аи-92 стал стоить 55 720 рублей за тонну. Цена топлива превысила исторический максимум.По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, бензин Аи-95 тоже продается близко к рекорду – 59 207 рублей затонну. Оптовая цена дизельного топлива составила 51 879 рублей, что рядом с максимальным значением.Российский топливный союз (РТС) бьет тревогу. В июле ведомство уведомило правительство России об ухудшении ситуации с ценами на бензин. В документе сообщено, что оптовая стоимость топлива растет темпами, которые существенно выше инфляции. В то же время розница ограничена инфляцией, передает РИА Новости.Получается, что независимые автозаправки трудятся себе в убыток. Хорошим шагом для сдерживания роста оптовых цен на бензин в РТС видят повышение экспортных пошлин на нефтепродукты.В свою очередь в Минэнерго отметили, что ведется постоянный мониторинг цен на бензин, а также оценивается влияние принятых мер. Кроме того, в ведомстве напомнили, что для улучшения ситуации с ценообразованием действует демпферный механизм и принимаются другие меры. Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что можно ограничить экспорт топлива,