Нашей победой увенчалось выступление российской молодёжной сборной на Первенстве
Европы по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет.
Нашей победой увенчалось выступление российской молодёжной сборной на Первенстве
Европы по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет.
Россия в общекомандном зачёте заняла первое место, завоевав 18 золотых наград, 1
серебряную и 3 бронзовых. Высшую награду Первенства Европы по боксу нашей стране принесла
воспитанница владимирской областной Спортивной школы олимпийского резерва по боксу Дарья
Новинская. В финальном поединке она оказалась сильнее соперницы из Румынии и завоевала
победу престижного состязания.