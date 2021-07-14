Нашей победой увенчалось выступление российской молодёжной сборной на Первенстве Европы по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет.

Нашей победой увенчалось выступление российской молодёжной сборной на ПервенствеЕвропы по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет.Россия в общекомандном зачёте заняла первое место, завоевав 18 золотых наград, 1серебряную и 3 бронзовых. Высшую награду Первенства Европы по боксу нашей стране принеславоспитанница владимирской областной Спортивной школы олимпийского резерва по боксу ДарьяНовинская. В финальном поединке она оказалась сильнее соперницы из Румынии и завоевалапобеду престижного состязания.