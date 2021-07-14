По факту случившегося проводится проверка.

Вчера, 13 июля, около 23:10 возле от поворота на деревню Марьинка в Камешковском районе произошла авария с участием двух грузовиков.Как сообщили в УМВД по Владимирской области, 61-летний водитель «ГАЗ-278401» допустил столкновение с фурой «Scania» с полуприцепом.В результате ДТП водитель отечественного авто госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом левой ключицы. Его пассажир получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и шейного отдела позвоночника.По факту случившегося проводится проверка.