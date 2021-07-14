Основные мероприятия пройдут в онлайн-формате.

16 и 17 июля в Вязниках в 48 раз состоится традиционный Фатьяновский праздник поэзии и песни. Основные мероприятия пройдут в онлайн-формате. Трансляция будет доступна на экране перед Городским центром культуры и отдыха «Спутник» и на16 июля в 18.00 в Музее Песни XX века состоится поэтический вечер «Поэты земли Владимирской».В 19.00 в концертном зале «Спутника» покажут фильм «Весна на Заречной улице».17 июля:С 11.00 у «Спутника» откроется «Город мастеров», на котором будут представлены семь точек с народными промыслами.11.00-11.45 – документальный фильм «Больше, чем земляки».11.45-12.00 – съезжий праздник: «Пролог», встреча гостей фестиваля у Соловья, на железнодорожном вокзале.12.00-12.30 – «Сказ о вишневом варенье».12.30-13.00 – виртуальная экскурсия: «20 лет стене знаменитостей», трансляция из музея Песни ХХ века.13.00-15.00 – гала-концерт. С видеопоздравлениями выступят: Гарик Сукачёв, Екатерина Климова, Александр Олешко, Вениамин Смехов. Ведущими будут – внучка поэта Анна Фатьянова-Китина и заслуженный артист Карелии Владислав Косарев.С 16.00 до 17.00 на площадке перед ГЦКиО «Спутник» Вязниковский духовой оркестр исполнит песни Алексея Фатьянова.