УФСБ России по Владимирской выявлена и задокументирована противоправная деятельность 27-летней заместителя начальника одного из отделений почтовой связи УФПС Владимирской области АО «Почта России» в городе Юрьев-Польский.

УФСБ России по Владимирской выявлена и задокументирована противоправная деятельность 27-летней заместителя начальника одного из отделений почтовой связи УФПС Владимирской области АО «Почта России» в городе Юрьев-Польский.По версии следствия, с июня 2020 года по февраль 2021 года фигурантка, находясь на своем рабочем месте в отделении почтовой связи, используя свое служебное положение и доступ к информационной системе ЕАС, совершила присвоение денежных средств, полученных от клиентов АО «Почта России» за пересылку посылок и EMS отправлений, на общую сумму около 144 000 рублей, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.На основании полученных материалов ОРД УМВД России по Владимирской области в марте 2021 года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления.Необходимо отметить, что в ходе следствия причиненный обвиняемой ущерб был возмещен в полном объеме.В июле 2021г. материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.Фото