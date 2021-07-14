Законодательство в сфере защиты материнства и детства постоянно совершенствуют - расширяют категории получателей, добавляют новые меры поддержки. Многодетным и не только Наиболее ..

Законодательство в сфере защиты материнства и детства постоянно совершенствуют - расширяют категории получателей, добавляют новые меры поддержки.Многодетным и не толькоНаиболее полный пакет разработали для многодетных семей. С 2016 г. семьям с тремя и более детьми выплачивают дополнительные пособия. За третьего и каждого последующего ребенка назначают выплаты. Сейчас их размер составляет 9,6 тыс. руб. Только за первое полугодие этого года пособие получили более 7,5 тыс. семей.В 2019 г. депутаты Законодательного Собрания раздвинули границы закона о выделении бесплатных участков многодетным. Если раньше землю можно было получить только до тех пор, пока дети не достигли 18 лет, то теперь предельный возраст увеличили до 23 лет. Единственное условие - очное обучение «взрослого ребенка». В 2019-2020 гг. земельные участки таким образом получили 19 семей.С 2016 г. для многодетных родителей действует льгота по транспортному налогу. Половинная ставка действует и для опекунов и попечителей в семье с тремя и более детьми. Кроме того, у этой категории есть право на бесплатную юридическую помощь.Законодательно закрепили поддержку семей с небольшими доходами. Тем, чей среднедушевой доход не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума (24 тыс. руб.), положено пособие - 11 тыс. руб. Более 10 тысяч семей уже воспользовались таким правом.В дополнение к федеральным льготам детям-инвалидам и их семьям, в нашей области с 2018 г. действует своя норма: одного из родителей освобождают от уплаты транспортного налога на один автомобиль. Кроме того, с 2020 г. дети-инвалиды имеют право на внеочередной приём в поликлиниках.Совместные идеиПредседатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв пояснил:- Многие идеи, как и эта, рождаются совместно. Я периодически общаюсь с представителями общественных организаций, которые выражают мнение определённого круга людей, на таких встречах как раз и появляются идеи для законопроектов. Мы всегда стараемся прислушиваться к обращениям и реализовывать в законах самые здравые инициативы.Многое делается для защиты здоровья подрастающего поколения. В прошлом году депутаты по инициативе прокурора области ввели штраф за покупку или передачу несовершеннолетним алкоголя. Законы о запрете продажи детям снюсов и вейпов в нашей области приняли ещё до того, как аналогичные нормы ввели на федеральном уровне.- Прежде всего, мы хотели защитить самых уязвимых такого рода пагубными пристрастиями - наших детей. У взрослого есть выбор, он сам ответственен за своё здоровье. Дети же чаще всего не понимают последствий. В составе смесей для электронных сигарет помимо собственно никотина есть сильнейший аллерген пропиленгликоль и растительный глицерин, который в огромных количествах оседает в лёгких. В снюсах содержание никотина в десятки раз больше, чем в сигарете. Ко мне много раз обращались родители и разные общественные организации, которые обеспокоены массовым потреблением несовершеннолетними такой заразы. Я лично дал поручение силами Общественной палаты и Народного контроля проверить нынешнюю ситуацию с исполнением наших законов - периодически организовывать контрольные закупки. Призываю к бдительности каждого взрослого. Если видите, что ребёнку продают «отраву», не проходите мимо - где-то в другом месте то же самое может происходить с вашим ребёнком, - говорит Владимир Киселёв.Областные меры поддержки - часть государственной политики, нацеленной на поддержку материнства и детства. Президент Владимир Путин в своем послании к Федеральному Собранию в очередной раз заявил, что это направление - важнейший приоритет. Об этом свидетельствуют и недавние практические шаги: с 1 июля ввели дополнительные выплаты беременным женщинам и одиноким родителям, пособия получат семьи со школьниками, а больничные по уходу за ребенком увеличат.