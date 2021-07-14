Законодательство в сфере защиты материнства и детства постоянно совершенствуют - расширяют категории получателей, добавляют новые меры поддержки.
Многодетным и не только
Наиболее ..
Законодательство в сфере защиты материнства и детства постоянно совершенствуют - расширяют категории получателей, добавляют новые меры поддержки.
Многодетным и не только
Наиболее полный пакет разработали для многодетных семей. С 2016 г. семьям с тремя и более детьми выплачивают дополнительные пособия. За третьего и каждого последующего ребенка назначают выплаты. Сейчас их размер составляет 9,6 тыс. руб. Только за первое полугодие этого года пособие получили более 7,5 тыс. семей.
В 2019 г. депутаты Законодательного Собрания раздвинули границы закона о выделении бесплатных участков многодетным. Если раньше землю можно было получить только до тех пор, пока дети не достигли 18 лет, то теперь предельный возраст увеличили до 23 лет. Единственное условие - очное обучение «взрослого ребенка». В 2019-2020 гг. земельные участки таким образом получили 19 семей.
С 2016 г. для многодетных родителей действует льгота по транспортному налогу. Половинная ставка действует и для опекунов и попечителей в семье с тремя и более детьми. Кроме того, у этой категории есть право на бесплатную юридическую помощь.
Законодательно закрепили поддержку семей с небольшими доходами. Тем, чей среднедушевой доход не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума (24 тыс. руб.), положено пособие - 11 тыс. руб. Более 10 тысяч семей уже воспользовались таким правом.
В дополнение к федеральным льготам детям-инвалидам и их семьям, в нашей области с 2018 г. действует своя норма: одного из родителей освобождают от уплаты транспортного налога на один автомобиль. Кроме того, с 2020 г. дети-инвалиды имеют право на внеочередной приём в поликлиниках.
Совместные идеи
Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв пояснил:
- Многие идеи, как и эта, рождаются совместно. Я периодически общаюсь с представителями общественных организаций, которые выражают мнение определённого круга людей, на таких встречах как раз и появляются идеи для законопроектов. Мы всегда стараемся прислушиваться к обращениям и реализовывать в законах самые здравые инициативы.
Многое делается для защиты здоровья подрастающего поколения. В прошлом году депутаты по инициативе прокурора области ввели штраф за покупку или передачу несовершеннолетним алкоголя. Законы о запрете продажи детям снюсов и вейпов в нашей области приняли ещё до того, как аналогичные нормы ввели на федеральном уровне.
- Прежде всего, мы хотели защитить самых уязвимых такого рода пагубными пристрастиями - наших детей. У взрослого есть выбор, он сам ответственен за своё здоровье. Дети же чаще всего не понимают последствий. В составе смесей для электронных сигарет помимо собственно никотина есть сильнейший аллерген пропиленгликоль и растительный глицерин, который в огромных количествах оседает в лёгких. В снюсах содержание никотина в десятки раз больше, чем в сигарете. Ко мне много раз обращались родители и разные общественные организации, которые обеспокоены массовым потреблением несовершеннолетними такой заразы. Я лично дал поручение силами Общественной палаты и Народного контроля проверить нынешнюю ситуацию с исполнением наших законов - периодически организовывать контрольные закупки. Призываю к бдительности каждого взрослого. Если видите, что ребёнку продают «отраву», не проходите мимо - где-то в другом месте то же самое может происходить с вашим ребёнком, - говорит Владимир Киселёв.
Областные меры поддержки - часть государственной политики, нацеленной на поддержку материнства и детства. Президент Владимир Путин в своем послании к Федеральному Собранию в очередной раз заявил, что это направление - важнейший приоритет. Об этом свидетельствуют и недавние практические шаги: с 1 июля ввели дополнительные выплаты беременным женщинам и одиноким родителям, пособия получат семьи со школьниками, а больничные по уходу за ребенком увеличат.