Продолжается процедура подачи документов в избирательную комиссию. Выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва продлятся в течение трех дней - с 17 по 19 сентября.

Продолжается процедура подачи документов в избирательную комиссию. Выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва продлятся в течение трех дней - с 17 по 19 сентября.Напомним, во Владимирской области изберут двух депутатов-одномандатников, которые будут отвечать за разные округа: восточный и западный. Сегодня документы подал Григорий Аникеев как кандидат партии "Единая Россия". Накануне от той же партии выдвинулся Игорь Игошин по семьдесят девятому одномандатному округу. Выборы пройдут, как и в прошлом году, с соблюдением санитарно-эпидемиологической безопасности.Вадим Минаев, председатель избирательной комиссии Владимирской области:- Во Владимирской области на единый день голосования, кроме выборов в депутатов в Государственную Думу, также назначены 32 компании по выборам в органы местного самоуправления. Из них 13 - основные компании, 16 - дополнительные выборы и 3 компании - повторные выборы, в которых будет замещено 200 мандатов.От КПРФ баллотируется Лариса Емельянова и Антон Сидорко. Сегодня утром уведомил комиссию о выдвижении от "Справедливой России - За правду" Андрей Маринин.