В июле Лига безопасного интернета выявила свыше 300 фейков о выборах в Государственную Думу. Среди них – ложная информация о медосмотре на избирательных участках, переносе голосования и введении локдауна.

В июле Лига безопасного интернета выявила свыше 300 фейков о выборах в Государственную Думу. Среди них – ложная информация о медосмотре на избирательных участках, переносе голосования и введении локдауна.Менее чем за неделю с 8 июля зафиксировано 312 фейковых сообщений, их число будет расти. Об этом заявила директор Лиги, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.По данным организации, часть фейков вброшена в информационное пространство с территории иностранных государств, включая страны Евросоюза. Лига безопасного интернета передала сведения в правоохранительные органы для проведения проверки."Эксперты ожидают резкий рост числа таких фейков в ближайшее время", – отметила Мизулина.Большую часть фейковой информации эксперты обнаружили в мессенджере Telegram и социальной сети TikTok.Кроме того, с начала июня Лига безопасного интернета выявила значительное количество недостоверной информации по вакцинации и ограничительным мерам. Обнаружено более 5,1 тысячи фейков.Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября. Голосование пройдет в течение трех дней. Одновременно с этим состоятся региональные и муниципальные кампании.