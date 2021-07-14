Причина - аномальная жара.

Во Владимирской области из-за аномальной жары установили четвёртый класс пожарной опасности. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала руководитель пресс-службы МЧС региона Екатерина Мищенко.Напомним, что в области с 18 июня действует запрет на разведение огня, сжигание мусора, разведение костров, приготовление пищи на открытом огне и в мангалах.С начала 2021 года зарегистрировано 55 очагов природных пожаров на территории в 46,89 гектара. При этом в прошлом году к 14 июля произошло 36 пожаров, на площади 43,84 гектара.Также в 33-ем регионе зафиксировано 528 палов сухой травы, 404 - в населённых пунктах.