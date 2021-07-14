Бывший главный врач Костромской областной станции скорой помощи и медицины катастроф, ныне директор Областного центра медицины катастроф Валерий Долголожкин прокомментировал ситуацию на ..

Бывший главный врач Костромской областной станции скорой помощи и медицины катастроф, ныне директор Областного центра медицины катастроф Валерий Долголожкин прокомментировал ситуацию на станции скорой помощи в Костроме.В настоящее время, отметил медик, администрация региона активно решает самый актуальный в работе станции скорой помощи вопрос дефицита кадров. В оснащении организации проблем нет, практически ежегодно автомобили скорой обновляются, приходит все более современная и укомплектованная техника. Вопрос с людьми более сложный, так как работа, которая ждет медиков на скорой помощи, очень тяжелая. Несмотря на многочисленные льготы, которые действуют на областном и федеральном уровне - выделение жилья, компенсация ипотеки и найма жилья, достойная, регулярно повышающаяся заработная плата, далеко не все сотрудники выдерживают такую высокую нагрузку.«Люди в подавляющем большинстве на скорой помощи работают самоотверженные, но они все-таки люди, и у них тоже есть предел прочности. Работа на скорой помощи требует всей отдачи и сил и здоровья, даже иногда в ущерб семье. Скорая помощь - это своеобразный спецназ медицины, который работает не только на переднем плане, но и в экстренных ситуациях, не все с этим справляются», - говорит медик.По словам Валерия Долголожкина, увеличение времени ожидания кареты скорой помощи в Костроме произошло в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, что количество обращений увеличилось в разы, на обслуживание одного вызова тратится больше времени, чем обычно, так как после каждого пациента необходимо обработать машину. Несмотря на это, отметил Валерий Долголожкин, скорая помощь в подавляющем большинстве своевременно обслуживает экстренные вызовы.«Люди привыкли, что позвонили и должны быть через 20 минут. Да, так и было до пандемии. Но экстренный вызов - это угроза жизни, на него 20 минут. Все остальные вызовы, неотложные, как написано в приказе, обслуживаются по мере освобождения бригад. Но это вопрос комплексный. Сегодня все поликлиники у нас работают на ковид. Если раньше некоторые неотложные вызовы скорая помощь отдавала поликлинике и в другие амбулаторные подразделения, то сейчас такой возможности нет», - отметил эксперт.Валерий Долголожкин считает несправедливым, когда в сети появляются видео, которые обвиняют медиков в том, что они долго не приезжают на вызовы. Администрация региона и сама служба скорой помощи делает много для поддержки и привлечения медиков. Только за месяц на станцию пришли работать 9 медицинских работников, скоро трудоустроятся еще 4. Это значит, нагрузка на тех, кто работает сегодня, еще снизится.«Еще раз хочу обратить внимание населения нашего города, что медики на скорой помощи стараются сделать максимум, чтобы оказывать помощь людям качественно и своевременно. Администрация региона, в свою очередь, принимает все возможные для этого меры», - подчеркнул Валерий Долголожкин.