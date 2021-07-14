Тренд на постепенное снижение числа новых случаев заражения коронавирусом сохранился.

Тренд на постепенное снижение числа новых случаев заражения коронавирусом сохранился.Согласно последним данным, в России за последние сутки было выявлено 23 827 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее этот показатель превышал 24 тысячи человек. Тенденция к постепенному снижению темпов распространения болезни сохранилась.Как и 13 июля, оперативный штаб отчитался о том, что новые заражения зафиксировали во всех 85 регионах страны. При этом у 10,7% заболевших болезнь протекает без симптомов. Отмечается, что за это время выздоровели 21 269 человек. Погибли от ковида 786 пациентов.Антирейтинг российских регионов по числу новых заражений остался неизменным. Его лидер – Москва – заявила о 3966 новых случаев. В Подмосковье заболели 2469. В Санкт-Петербурге 1942 пациента с ковидом встали на учет.Таким образом, за все время, согласно данным официальной статистики, в России было зафиксировано 5 857 002 случаев коронавируса. Число выздоровевших достигло отметки в 5 257 483 человека. Смерть настигла 145 278 пациентов с ковидом.Отметим, ранее в России и других странах мира считалось, что самым надежным способом остановить эпидемию является введение жесткого карантина. Однако новые данные позволяют утверждать, что победить болезнь не получится без массовой вакцинации. В России получить необходимую прививку можно абсолютно бесплатно.