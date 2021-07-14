Фигуранты сдали похищенное в пункт приема металла.

1 июля текущего года в МО МВД России «Муромский» обратился 23-летний местный житель, сообщивший о пропаже из его автомобиля «Газель» платформы для напольных весов. Сумма ущерба, причиненного собственнику составила 15 000 рублей.Сотрудники полиции, уточнив информацию, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личности злоумышленников. В этот же день по подозрению в причастности к совершению кражи были задержаны 40-летняя местная жительница и её 49-летний приятель.Установлено, что в ночь на 1 июля злоумышленники, проходя мимо автомобиля, обратили внимание, что кузов не закрыт тентом. Забравшись внутрь, фигуранты обнаружили платформу для напольных весов, похитили её и сдали в пункт приема металла. Вырученные деньги фигуранты потратили на личные нужды.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).Местонахождение похищенного имущества было установлено сотрудниками полиции. В ближайшее время оно будет возращено законному владельцу.