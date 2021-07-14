Сообщение о возгорании поступило сегодня в 2-35 с места стоянки автобусов АДМ на улице Гастелло, д. 11.

Сообщение о возгорании поступило сегодня в 2-35 с места стоянки автобусов "АДМ" на улице Гастелло, д. 11.Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение 5 автобусов. Пожарные ликвидировали пожар на площади 150 кв. м.. сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалась 7 единиц техники, 17 человека личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Напомним, что накануне компания "АДМ" направила в мэрию Владимира - 26 и 28. Пока неизвестно, кто из перевозчиков получит освободившиеся маршруты - одни из самых востребованных и рентабельных в областном центре.Напомним, что в понедельник сотрудники "АДМ" пока им не выплатят зарплату за 3 месяца.