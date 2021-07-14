Владимирские парламентарии просят правительство разработать единые правила по введению коронавирусных ограничений в регионах. На этот раз под обращением подписались представители всех

Владимирские парламентарии просят правительство разработать единые правила по введению коронавирусных ограничений в регионах. На этот раз под обращением подписались представители всех фракций в ЗС: “ЕР”, “КПРФ”, “КПСС”, “СР” и “ЛДПР”. Депутаты просят правительство страны выработать правила для регионов по введению коронавирусных ограничений, учитывая рекомендации Минздрава. По мнению народных избранников, это необходимо “во избежание избыточных ограничительных