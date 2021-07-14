Они подготовлены с учётом мнения Уполномоченного по защите прав предпринимателей и детского омбудсмена.
Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова с целью защиты прав человека направила губернатору ряд своих рекомендаций по вакцинации жителей региона. Всего в письме 14 пунктов.
Среди них:
- обеспечение необходимого количества вакцины;
- информирование граждан о противопоказаниях;
- увеличение количества прививочных пунктов;
- привлечение к иммунизации волонтёров и частные клиники;
- не допускать дискриминацию отдельных категорий граждан, среди которых: переболевшие коронавирусом, имеющие медотвод или справку о наличии антител.
«Требуя сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, важно, чтобы вакцины было достаточно, а ПЦР-тесты доступны большинству населения», - подчеркнула омбудсмен Людмила Романова.
Рекомендации подготовлены с учётом мнения Уполномоченного по защите прав предпринимателей и детского омбудсмена.