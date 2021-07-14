59-летний гражданин, воспользовавшись отсутствием хозяев квартиры, расположенной на первом этаже дома в проезде Донелайтиса, отжал створку окна и проник в помещение...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по СЗАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Южное Тушино задержали мужчину, подозреваемого в кражах из квартир», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что 59-летний гражданин, воспользовавшись отсутствием хозяев квартиры, расположенной на первом этаже дома в проезде Донелайтиса, отжал створку окна и проник в помещение. Злоумышленник похитил оттуда принадлежащие умершим родственникам заявителя, ветеранам Великой Отечественной войны, различные ордена и медали, в том числе орден Мужества, медали «За боевые заслуги» и «За взятие Берлина». Также мужчина похитил наградной кортик, ведомственные и юбилейные медали, различные сувениры, дорогостоящие ювелирные украшения и ноутбук.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Похищенное изъято.Следствием ОМВД России по району Южное Тушино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража».В настоящее время сотрудники полиции выявили еще один эпизод кражи. Подозреваемый таким же образом проник в квартиру, расположенную на Химкинском бульваре, и похитил оттуда 2 ноутбука, ювелирные украшения и денежные средства. Похищенное злоумышленник сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56