На вокзалах Москвы и некоторых областных станциях до пятницы, 16 июля, будут раздавать питьевую воду. Температура воздуха в столичном регионе продолжает держаться на отметке выше 30 градусов.

На вокзалах Москвы и некоторых областных станциях до пятницы, 16 июля, будут раздавать питьевую воду. Температура воздуха в столичном регионе продолжает держаться на отметке выше 30 градусов.О раздаче воды сообщили в "Центральной пригородной пассажирской компании" (ЦППК). "До 16 июля сотрудники компании бесплатно предлагают пассажирам питьевую воду в часы пик из-за жаркой погоды", — рассказал представитель перевозчика.Бесплатную воду будут раздавать на Казанском. Белорусском, Курском, Савеловском, Ярославском и Павелецком вокзалах Москвы. Кроме того, пассажиры смогут получить воду на крупных железнодорожных станциях Подмосковья – Мытищи, Подольск, Лобня, Железнодорожная, Одинцово, Пушкино и Раменское.Ранее бесплатную воду начали раздавать пассажирам столичного метрополитена. В Дептрансе Москвы из-за жары посоветовали избегать общественного транспорта в часы пик.Бесплатную воду можно получить на станциях метро "Сокольники", "Красные Ворота", "Чистые пруды", "Теплый Стан", "Рязанский проспект", "Новые Черемушки", "Отрадное" и других.В столице действует "оранжевый" уровень погодной опасности. В среду, 14 июля, синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до плюс 34 градусов.