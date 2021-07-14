В Росгвардии обращают внимание на соблюдение ПДД вблизи воинских колонн.

По дорогам Владимирской области с 12 по 30 июля поедут колонны бронетехники. Об этом сообщили в Росгвардии региона.Как уточнили в пресс-службе, бронемашины будут передвигаться по территориям Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.В ведомстве обращают внимание на соблюдение ПДД вблизи воинских колонн.