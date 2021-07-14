Встреча прошла на дискуссионной площадке, организованной региональной Общественной палатой. Обсуждали наиболее удачные проекты, реализуемые по «семейному» направлению, анализировали ..

Встреча прошла на дискуссионной площадке, организованной региональной Общественной палатой. Обсуждали наиболее удачные проекты, реализуемые по «семейному» направлению, анализировали существующие проблемы, выдвигали предложения.Из 1700 НКО в нашей области примерно 200 специализируются на вопросах защиты материнства и детства. Направления - самые разные: от элементарной финансовой помощи до консультаций, предоставления крова и убежища женщинам, по разным причинам оказавшимся в трудной ситуации, образовательных, просветительских программ.Приветствуя участников дискуссии, заместитель председателя Законодательного Собрания Роман Кавинов подтвердил тесное сотрудничество депутатского корпуса с общественниками:- Сложилась хорошая практика, когда вы выступаете с предложениями, идеями, оказываете нам квалифицированную экспертную помощь в работе над социальными законами. Я уверен, мы вместе будем продолжать и развивать этот опыт.30 историй...О необходимости расширять сферы и формы взаимодействия - и с органами власти, и друг с другом - говорили и другие выступавшие. Как считает председатель Владимирского регионального отделения Всероссийского общества инвалидов (ВОИ)Михаил Осокин, «вопросы семьи, сохранения и укрепления традиционных семейных ценностей универсальны. Уникальных каких-то требований, которые характерны только, скажем, для людей с инвалидностью, практически не существует. Поэтому хочется обмениваться опытом и совместно вырабатывать некие общие акценты».Обмен опытом вызвал большой интерес у всех участников. Сам Осокин рассказал о проекте, придуманном владимирским ВОИ несколько лет назад - «30 историй любви». Его приурочили как раз к празднованию Дня памяти святых Петра и Февронии.- Мы однажды задумались о том, что есть такая особая единица - семьи, где один или оба супруга инвалиды, и их как-то не особенно замечают. Мы провели исследование и выяснили, что такие семьи даже крепче и дружнее обычных, «среднестатистических». Тогда и пришла идея «30 историй любви». Мы пригласили в Муром семьи людей с инвалидностью со всех уголков России. Они рассказывали о том, как и чем живут, о своих отношениях, о своем творчестве, о своих увлечениях, делились секретами своего семейного счастья. Сейчас эта идея разошлась по всей России», - рассказывает Михаил Осокин.Любовь Кац, руководитель одной из старейших общественных организаций области - в сентябре Ассоциации родителей детей-инвалидов «Свет» исполнится 26 лет - заострила внимание на следующей проблеме.- Знаете сколько неполных семей среди нашей категории было четверть века назад, когда мы начинали? Более 80%. Сейчас немного получше, но всё равно примерно половина пап не справляется и уходит из семьи, где рождается особый ребенок. Причем только 10% из них платят алименты. Это огромная проблема. Больной ребёнок - непростое испытание, семья очень нуждается в этот момент в помощи и поддержке, - говорит Кац.Говорили, конечно, не только о проблемах - всё-таки встреча праздничная, она проходила в День семьи, любви и верности. Поэтому были и поздравления, и тёплые пожелания, и дружеское общение. Роман Кавинов от имени всех депутатов ЗС поблагодарил общественников за их большой и важный труд.