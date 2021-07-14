Обращение пришло от жителей Суздаля, которые сообщили о незаконном складировании отходов на территории закрытого полигона ТБО рядом с деревней Хламово.

Обращение пришло от жителей Суздаля, которые сообщили о незаконном складировании отходов на территории закрытого полигона ТБО рядом с деревней Хламово.«Эксперты Народного фронта во Владимирской области держат подобного рода вопросы на контроле. Когда к нам поступило обращение жителей города о вывозе отходов на закрытую свалку в деревне Хламово, мы не остались в стороне. Подключились к решению проблемы», – рассказала руководитель регионального исполкома ОНФ во Владимирской области Виктория Дерипаско.По данному факту эксперты ОНФ направили обращение в Суздальскую межрайонную прокуратуру и получили ответ, который подтвердил опасения жителей Суздаля.«Проведена проверка закрытого и подлежащего рекультивации с 2011 года полигона для размещения ТБО у деревни Хламово. В ходе проверки установлено, что МБУ «Благоустройство» вывозит с территории города порубочные остатки и мотивирует свои действия тем, что они приступили к подготовительному этапу рекультивации полигона. Вместе с тем проект рекультивации проходит различные стадии согласования, а также только готовится государственная экспертиза. В связи с этим эксплуатация и замещение отходов на закрытом полигоне – незаконна», – объяснил заместитель прокурора Суздальской межрайонной прокуратуры Андрей Федотов.В связи с незаконными действиями в адрес главы администрации Суздаля внесено представление, которое находится на рассмотрении. Общественники выразили надежду, что в ближайшее время это представление будет исполнено, а местные власти впредь не допустят завоза каких-либо отходов на закрытую свалку. В настоящее время завоз отходов прекращен.