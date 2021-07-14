Первый заместитель губернатора Владимирской области сегодня посетил крупнейшие производственные площадки Гусь-Хрустального. Совместно с руководством обсудили вопросы дальнейшего развития и содействия производствам со стороны администрации Владимирской области. Подробности - далее.

Первый заместитель губернатора Владимирской области сегодня посетил крупнейшие производственные площадки Гусь-Хрустального. Совместно с руководством обсудили вопросы дальнейшего развития и содействия производствам со стороны администрации Владимирской области. Подробности - далее.Город стеклоделов не сдает позиции. Завод "БауТекс", открытый более 20 лет назад, и сегодня выпускает уникальную продукцию из композитных материалов и стекловолокна. Предприятие не только поставляет изделия на российский рынок, но и экспортирует за рубеж. В планах - производство собственного сырья.Кирилл Бойнов, начальник производства ООО «БауТекс»:- Сырье у нас, в основном, все привозное, то есть, у нас своего сырья нет. Только в перспективе строительство стекловаренной печи для своего сырья. Сырье закупаем. Ближайшие наши соседи в трёхстах метрах от нас находятся. Также закупаем сырьё в Белоруссии, в Китае, в Евросоюзе.Расширение производства связано и с кадровым вопросом. Для привлечения специалистов "БауТекс" намерен построить коттеджный поселок. Но нужен участок. Другая тема - поддержка предприятия на федеральном уроне. Без взаимодействия с администрацией области вопросы решить трудно.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Планы по развитию значительные. Единственное, что они сейчас на стадии формирования. Зависят они сейчас от таможенных пошлин, при ввозе сырья или изделий схожих, поэтому мы, в том числе, прорабатываем на уровне министерства промышленности.Примером успешного сотрудничества крупного бизнеса и власти можно считать завод «Гусар». Предприятие выпускает трубопроводную арматуру для нефтегазовой промышленности. В 2018 году здесь открыто собственное литейное производство. Сейчас заключены новые контракты. Для этого необходимо строительство новых цехов.Александр Березкин, председатель Совета директоров ООО «Гусар»:- Сейчас уже пришло то время, когда заводу нужно помогать. 1350 человек работающих, вообще, практически мы укомплектованы, но с учетом того, что мы будем строить новый корпус - люди будут нужны еще.Вместе с администрацией области будут разработаны и реализованы путы решения новых задач, поставленных ведущими областными предприятиями.Константин Миронов, Илья Хлудов. "Вести–Владимир".