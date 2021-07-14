Отходы вывозились местным МБУ «Благоустройство».

Во Владимирской области активисты ОНФ добились прекращения вывоза отходов на закрытый полигон под Суздалем.На прямую линию с президентом поступило обращение от жителей древнего города, которые пожаловались на складирование отходов на свалке возле деревни Хламово. Эксперты «фронта» направили обращение в Суздальскую межрайонную прокуратуру.«Проведена проверка закрытого и подлежащего рекультивации полигона для размещения ТБО. Установлено, что МБУ «Благоустройство» вывозит на него порубочные остатки, мотивируя свои действия тем, что они приступили к подготовительному этапу рекультивации объекта. При этом проект ещё не прошёл государственную экспертизу. Эксплуатация – незаконна», – пришёл к выводу заместитель прокурора Суздальской межрайонной прокуратуры Андрей Федотов.Главе местной администрации внесли представление. Контроль за исполнением ведут не только общественники, но и надзорный орган.