Уже в следующем месяце пенсионеры, продолжающие трудиться, получат небольшую прибавку к ежемесячной страховой пенсии.

Уже в следующем месяце пенсионеры, продолжающие трудиться, получат небольшую прибавку к ежемесячной страховой пенсии.Ежегодно в России с 1-ого августа осуществляется перерасчет страховых прав, который выражается в индексации пенсионного пособия. В результате пособие работающих пенсионеров немного увеличивается, однако на большой рост страховой пенсии надеяться все равно не стоит.Если в прошлом году максимальная прибавка составила 279 рублей, то в текущем году эта цифра выросла до 297 рублей. Однако во многих случаях рост пособия будет еще меньше – все зависит от заработной платы пенсионера. Важно оговориться, что прибавку получают именно те граждане, которые, уже будучи на пенсии, в 2018 году продолжали официально работать. Прибавку в 297 рублей смогут получать те россияне, чьи зарплаты составляли не менее 30 тысяч рублей.Напомним, что до 2016 года пособие работающих пенсионеров индексировалось дважды в год: в начале периода – на уровень инфляции, а в середине происходил перерасчет страховых прав. Теперь же первая индексация касается только неработающих пенсионеров – как сообщила "КП", каждый год их пенсии увеличиваются примерно на 1000 рублей.Ранее "Дни.ру" писали о том, как будет меняться размер пенсий россиян в ближайшие несколько лет: к 2024 году страховые пенсии .