В ходе встречи директора Департамента культуры Владимирской области Алисы Бирюковой и главы города Алексея Соколова, были озвучены результаты экспертизы здания МБУК ЕСКЦ (клуб Ленина).

В ходе встречи директора Департамента культуры Владимирской области Алисы Бирюковой и главы города Алексея Соколова, были озвучены результаты экспертизы здания МБУК ЕСКЦ (клуб имени Ленина).Как пояснил глава города, у клуба общая несущая стена со зданием стадиона «Центральный». Э но в течение лета они должны завершиться.В течение нескольких недель будет подготовлен план работ по демонтажу здания, также ведется поиск типового проекта нового Дома культуры.Следующим этапом станет разработка проектной документации для строительства нового, современного Дома Культуры.Напомним, произошел вечером 30 июня прошлого года, причиной пожара была названа неисправность электрической проводки.