8 июля в России отмечали один из самых светлых праздников - День семьи, любви и верности. Накануне торжества председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв встретился за чашкой ..

8 июля в России отмечали один из самых светлых праздников - День семьи, любви и верности.Накануне торжества председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв встретился за чашкой чая с многодетной семьей Семёновых.С этой многодетной семьей спикер ЗС встречается не в первый раз.- В 2020 году из-за пандемии детей перевели на дистанционное обучение в школе, и это сильно осложнило нашу жизнь. На смартфонах делать уроки было неудобно, старенький компьютер приходилось использовать по очереди. Я обратился в социальных сетях к Владимиру Николаевичу. Тот откликнулся и подарил нашей семье новый ноутбук, - рассказал глава семьи Евгений Семёнов.Отец семейства - член Владимирского отделения «Боевого братства» и «Союза десантников России», имеет награды за большую общественную работу. Его супруга - Татьяна - в основном, занимается заботами о большой семье: у Семёновых 9 детей, 8 живут с родителями, а старший - уже сам отец. Мама с папой - авторитет и пример во всём. Это они привили ребятам интерес к спорту, музыке, творчеству, бережное отношение к семейным традициям. Секрет счастья Семёновых прост: уважать, любить, понимать, всегда уступать друг другу и только вместе преодолевать трудные моменты.- Чтобы сохранить любовь, важно слышать друг друга, нужно думать не о себе, а о другом, а он, в свою очередь, будет думать о тебе, тогда всё будет хорошо, - говорит Татьяна.- Такие семьи, как ваша, где отношения родителей -замечательный для детей пример душевной теплоты, согласия и уважения друг к другу, достойны особой благодарности и почёта, - считает Владимир Киселёв.В 2021 году Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении Евгения Александровича и Татьяны Сергеевны Семёновых орденом «Родительская слава». Высокой наградой супругов удостоили за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.- Семья, любовь, нежность и верность особо важны в нашей жизни. Именно семья - это основа основ, она даёт человеку опору, надёжный тыл. Здорово, что у нас в области многодетных семей становится больше. - сказал Владимир Киселёв.