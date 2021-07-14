Выбивать благоустроенную квартиру для сироты пришлось прокурорам. Девушка осталась без родителей в несовершеннолетнем возрасте. По закону в 18-ть лет ее должны были обеспечить

Выбивать благоустроенную квартиру для сироты пришлось прокурорам. Девушка осталась без родителей в несовершеннолетнем возрасте. По закону в 18-ть лет ее должны были обеспечить благоустроенным жилым помещением. Впрочем, требование законодательства местные власти по какой-то причине проигнорировали – квартиру сироте не предоставили, выяснила прокуратура. В итоге надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать муромских чиновников предоставить