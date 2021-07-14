Нарушитель, управлявший автомобилем БМВ, был задержан на Можайском шоссе. Им оказался 27-летний житель столицы...

Сотрудниками дорожно-патрульной службы был задержан и привлечен к ответственности нарушитель норм дорожной безопасности, публикующий правонарушения в сети Интернет.В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками Госавтоинспекции выявлен очередной нарушитель Правил дорожного движения, публикующий в сети Интернет пренебрежение к установленным нормам безопасности и создающий угрозу жизни и здоровью жителей столицы.Благодаря мерам, принятым сотрудниками Управления, а также подразделений ГИБДД г. Москвы, нарушитель, управлявший автомобилем БМВ, был задержан на Можайском шоссе. Им оказался 27-летний житель столицы.За ранее совершенные правонарушения в области дорожного движения в отношении данного гражданина был составлен ряд административных материалов, в том числе за управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованием тех. регламента, – 2 материала, также выдано требование о прекращении противоправных действий по данному факту; за движение по полосе, выделенной для маршрутного транспорта, – 1 материал; за управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, – 1 материал. Кроме того, в отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление ТС в состоянии опьянения». Вместе с тем в отношении задержанного составлен административный материал за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, мужчина передан в судебные органы для принятия решения о привлечении его к ответственности.Также нарушитель был привлечен к ответственности за нарушение правил остановки или стоянки транспортного средства, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. Кроме того, в отношении него составлен административный материал за нарушение, связанное с выездом на полосу встречного движения, материал направлен в суд для рассмотрения и принятия решения о применении меры ответственности к нарушителю. Сотрудники ГИБДД продолжат выявление и привлечение к ответственности лиц, нарушающих Правила дорожного движения.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81