На встречу с полицейскими, состоявшуюся на Пролетарском проспекте, пришёл мужчина, который передал именную справку о перенесённом заболевании новой коронавирусной инфекцией и наличии антител...

«В результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве в сети Интернет обнаружили объявление о возможности получения за денежное вознаграждение документов о медицинском отводе от вакцинации против новой коронавирусной инфекции без прохождения соответствующего медицинского обследования.На встречу с полицейскими, состоявшуюся на Пролетарском проспекте, пришёл мужчина, который передал именную справку о перенесённом заболевании новой коронавирусной инфекцией и наличии антител.Стоимость подделки злоумышленники оценили в 2400 рублей.Отделом дознания ОМВД России по району Царицыно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».В настоящее время оперативниками проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление организатора и соучастников противоправной деятельности.Максимальное наказание, предусмотренное за данное противоправное деяние – лишение свободы сроком до 2 лет.Сотрудники полиции напоминают, что в соответствии с законодательством уголовная ответственность предусмотрена не только за оборот и изготовление, но и за использование поддельных документов», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22