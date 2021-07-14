По этому показателю регион находится на 51 месте в России.

По этому показателю регион находится на 51 месте в России.А уйдет у него на жесткую экономию 20 с лишним лет.А вот среднестатистическому россиянину необходимо чуть менее 18 лет, чтобы накопить один миллион рублей. В самом выигрышном положении находятся жители Чукотки — у них сбор этой суммы займет в два раза меньше времени, около восьми лет. В Кабардино-Балкарии, напротив, придется затянуть пояса на долгие 25 лет. Смотрите в инфографике , как быстро размер вклада достигнет заветной цифры в каждом регионе, а также сколько россиян не смогут собрать миллион даже за 30 лет.Фото