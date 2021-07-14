Мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории возле станций Сетунь и Рабочий Поселок первого Московского центрального диаметра (МЦД-1)

Мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории возле станций Сетунь и Рабочий Поселок первого Московского центрального диаметра (МЦД-1)Первые Московские центральные диаметры были запущены осенью 2019 тогда. К моменту открытия многие станции были отреставрированы, а территории возле них – благоустроены. Но Москва не была бы Москвой, если бы не доводила любой проект до совершенства. Места около станций МЦД продолжают приводить в порядок.Так, территории станций Сетунь и Рабочий Поселок МЦД-1 в Можайском районе ждет комплексное благоустройство. Рядом с платформами появятся дополнительные светофоры, велопарковки и велодорожки, современные остановочные пункты наземного пассажирского транспорта и перехватывающие парковки для автомобилей.Также около станций установят навесы, которые защитят пассажиров от осадков. На улице Горбунова планируют возвести многоуровневый гаражный комплекс на 500 машиномест.Но и это еще не все. Специалисты проведут реконструкцию прилегающих улиц и дорог, где появятся пешеходные тротуары. Работы пройдут в том числе на улицах Горбунова и Маршала Неделина. Здесь проезжую часть расширят до четырех полос. А рядом с Кунцевским рынком построят новый участок дороги.В планах и переустройство инженерных коммуникаций. Здесь должны появиться две трансформаторные подстанции.Напомним, в Москве реализуется программа "Мой район", которая была запущена несколько лет назад. По проекту, в городе не только ведется благоустройство территорий, но и строятся объекты общественного транспорта, здания образовательных учреждений, спортивные комплексы и многое другое.В Можайском районе по программе "Мой район" благоустроены территории вокруг Богдановского пруда и два сквера, открыты гаражные комплексы на 437 и 316 мест, а также МФЦ "Мои документы".Также введены в эксплуатацию 104 остановочных павильона, построены три детских сада, отремонтированы шесть помещений для Совета ветеранов Можайского района и организована полоса для общественного транспорта на Можайском шоссе.К 2023 году приведут в порядок спортивные площадки в сквере "Дубки", порядка 50 дворов, общественные пространства на Гродненской улице, парковочные зоны на улице Кутузова, а также озеленят 20 территорий. А еще здесь скоро откроется станция метро "Давыдково" Большой кольцевой линии.