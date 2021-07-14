Омбудсмен Владимирской области Романова направила главе региона Сипягину 14 рекомендаций по вакцинации и ограничительным мерам. Суть рекомендаций в том, чтобы в борьбе с коронавирусом не

Омбудсмен Владимирской области Романова направила главе региона Сипягину 14 рекомендаций по вакцинации и ограничительным мерам. Суть рекомендаций в том, чтобы в борьбе с коронавирусом не нарушались права человека. Людмила Романова, в частности, предлагает обеспечить жителей области достаточным количеством вакцины (при этом разных видов), информировать граждан о противопоказаниях к вакцинации, увеличить количество прививочных пунктов, привлекать к