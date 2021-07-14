Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней жительницы города Карабаново.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней жительницы города Карабаново.По версии следствия, в вечернее время 7 апреля 2021 года женщина совместно со своим знакомым распивала спиртные напитки. В ходе застолья мужчина начал ее оскорблять. Разозлившись на собутыльника, обвиняемая взяла со стола нож и нанесла ему один удар в шею. Потерпевший после этого выбежал из комнаты, а женщина вымыла руки, орудие преступления и в состоянии сильного алкогольного опьянения легла спать. Тело мужчины в подъезде дома обнаружил сосед и вызвал сотрудников правоохранительных органов.Вину в совершенном преступлении ранее судимая обвиняемая признала, в содеянном раскаялась, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Александровский городской суд для рассмотрения по существу.Фото