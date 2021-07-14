Местная полиция провела рейд по соблюдению требований законодательства.

В Гусь-Хрустальном районе местная полиция выявила у водителей автобусов шесть нарушений правил безопасной перевозки пассажиров.«Особое внимание уделялось проверке технического состояния автобусов, исправности тормозов, соблюдению режима труда и отдыха. Проверялась разрешительная документация», - пояснили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Из 18 проверенных автобусов нарушения выявлены на шести транспортных средствах. На водителей составлены протоколы об административных правонарушениях.