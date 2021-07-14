Полицейские выявили нарушения требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Инспекторы ДПС и сотрудники технадзора ОГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный» провели очередное рейдовое мероприятие, направленное на выявление и пресечение правонарушений в сфере пассажирских перевозок.В ходе мероприятия полицейские уделяли внимание проверке технического состояния автобусов, в том числе исправности тормозной системы, соблюдению водителями режима труда и отдыха. Также была проверена документация, которую в обязательном порядке должны иметь водители, осуществляющие данный вид перевозок.За несколько часов рейда было проверено восемнадцать автобусов. Полицейские выявили шесть нарушений требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения и в сфере транспортного надзора, допущенных водителями автобусов.В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях.Госавтоинспекция в очередной раз обращается к организациям, предприятиям и учреждениям, занимающимся перевозкой пассажиров, в особенности - перевозкой групп детей - с требованием об обеспечении безопасных условий для движения автобусов, усилении контроля за водительским составом и техническим состоянием автобусов в процессе их эксплуатации.