Бывшие сотрудники силовых структур Украины прорвались к Верховной раде, чтобы потребовать пересчета пенсий.
Бывшие сотрудники силовых структур Украины прорвались к Верховной раде, чтобы потребовать пересчета пенсий.
Около здания Верховной рады Украины столкнулись пенсионеры силовых структур и действующие стражи порядка. Потасовка вспыхнула после того, как бывшие полицейские попытались прорваться к зданию парламента Незалежной. Они вышли на акцию протеста из-за недовольства уровнем пенсий. Об этом сообщает .
Примечательно, что бывшие силовики решили штурмом взять здание законодательного органа прямо во время пленарного заседания. Полиции все же удалось препятствовать их проходу, однако это усугубило ситуацию. Между бывшими и действующими силовиками вспыхнула драка.
Местные СМИ сообщают, что в акциях протестов участвуют более тысячи граждан Украины. Ветераны силовых структур требуют от президента Владимира Зеленского решить вопрос с пересчетом пенсий.
Выразить свое недовольство приехали бывшие сотрудники со всей страны. Они начали мирную акцию у стен Верховной рады Украины с утра 14 июля. Пенсионеры уверены, что должны получать социальные выплаты в большем размере. Однако пока глава государства не решил эту проблему.
Важно отметить, что акции протестов в Киеве происходят на фоне вчерашней отставки главы МВД Арсена Авакова. Ранее "Дни.ру" сообщали, что президент Зеленский мог уволить министра из-за того, что не чувствовал себя в безопасности при нем. Политолог Березовец рассказал об опасениях главы государства, что подчиненные Авакова не поддержат его во время протестов.