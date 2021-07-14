Прокурором Меленковского района утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. который обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Прокурором Меленковского района утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. который обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.Следствием установлено, что индивидуальный предприниматель К. в нарушение требований охраны труда допустил к выполнению работ на ленточнопильном горизонтальном станке помощника рамщика, не имеющего квалификации и опыта работы по профессии, не прошедшего обязательный медицинский осмотр и не обеспеченного всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, а также находящегося в состоянии алкогольного опьянения, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В результате допущенных нарушений 12 февраля 2021 года мужчина при распиловке бревен получил 3 резаные раны левой голени с повреждением малоберцовой артерии и вены. От полученных телесных повреждений он скончался во время доставления в медицинское учреждение.За совершенное преступление К. грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.Уголовное дело по существу будет рассмотрено Меленковским районным судом.Фото